ЦАХАЛ ударил по инфраструктуре и объектам "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по инфраструктуре шиитской организации "Хезболла" в Ливане. Об этом сообщает армейская пресс-служба в Telegram-канале.

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"Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по террористической инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане", - указывается в публикации.

Иных подробностей пока не приводится. Согласно информации пресс-службы, удары пришлись на посты и объекты, используемые "Хезболлой".