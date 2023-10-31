ЦАХАЛ ударил по инфраструктуре и объектам "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по инфраструктуре шиитской организации "Хезболла" в Ливане. Об этом сообщает армейская пресс-служба в Telegram-канале.
"Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по террористической инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане", - указывается в публикации.
Иных подробностей пока не приводится. Согласно информации пресс-службы, удары пришлись на посты и объекты, используемые "Хезболлой".
Некоторое время назад израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Военная операция Армии обороны Израиля в секторе Газа вошла в третью фазу, включающую расширение наземных действий в палестинском анклаве. Накануне вооруженное крыло организации "Хезболла" уничтожило оборудование для разведки, находившееся на военно-морской базе Израиля возле мыса Рас-эн-Накура.