Решение США о модернизации бомб B61 раскритиковали в ICAN
Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) раскритиковала решение США модернизировать свою основную атомную бомбу B61. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как заявила глава организации Мелисса Парк, такой шаг подтолкнёт другие страны к модернизации собственного ядерного оружия.
«Это безответственная эскалация новой гонки ядерных вооружений, в результате которой США призывают другие государства, обладающие ядерным оружием, в модернизации своих ядерных арсеналов. Мы призываем Вашингтон отменить эту оружейную программу и другие свои планы модернизации и вместо этого выполнить свое обязательство по ДНЯО вступить в переговоры для достижения ядерного разоружения», — заявила она.
Парк также добавила, что использование подобного оружия приведёт к неизбирательному убийству мирного населения, а также уничтожению критически важной инфраструктуры. По её словам, возможное применение модернизированной B61 станет военным преступлением.
«И объявление этого плана в разгар конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке с участием государств, обладающих ядерным оружием, которые увеличили риск применения ядерного оружия, также отражает провокационное отношение к усилиям по обеспечению того, чтобы это оружие массового уничтожения никогда больше не использовалось», — подытожила она.