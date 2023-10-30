Решение США о модернизации бомб B61 раскритиковали в ICAN

«Это безответственная эскалация новой гонки ядерных вооружений, в результате которой США призывают другие государства, обладающие ядерным оружием, в модернизации своих ядерных арсеналов. Мы призываем Вашингтон отменить эту оружейную программу и другие свои планы модернизации и вместо этого выполнить свое обязательство по ДНЯО вступить в переговоры для достижения ядерного разоружения», — заявила она.