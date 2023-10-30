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Решение США о модернизации бомб B61 раскритиковали в ICAN

Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) раскритиковала решение США модернизировать свою основную атомную бомбу B61. Об этом сообщает РИА «Новости».

Решение США о модернизации бомб B61 раскритиковали в ICAN
© globallookpress.com

Как заявила глава организации Мелисса Парк, такой шаг подтолкнёт другие страны к модернизации собственного ядерного оружия.

«Это безответственная эскалация новой гонки ядерных вооружений, в результате которой США призывают другие государства, обладающие ядерным оружием, в модернизации своих ядерных арсеналов. Мы призываем Вашингтон отменить эту оружейную программу и другие свои планы модернизации и вместо этого выполнить свое обязательство по ДНЯО вступить в переговоры для достижения ядерного разоружения», — заявила она.

Парк также добавила, что использование подобного оружия приведёт к неизбирательному убийству мирного населения, а также уничтожению критически важной инфраструктуры. По её словам, возможное применение модернизированной B61 станет военным преступлением.

«И объявление этого плана в разгар конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке с участием государств, обладающих ядерным оружием, которые увеличили риск применения ядерного оружия, также отражает провокационное отношение к усилиям по обеспечению того, чтобы это оружие массового уничтожения никогда больше не использовалось», — подытожила она.

Ранее Пентагон объявил о планах США модернизировать атомную бомбу B61.

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