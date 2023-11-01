В ХАМАС назвали предназначение туннелей в Газе

Палестинское движение ХАМАС заявило, что туннели, построенные в Газе, предназначались для защиты от авиаударов Израиля, а не для жителей сектора.

"Мы построили туннели для того, чтобы защитить нас от самолетов", - заявил член политбюро ХАМАС в интервью телеканалу RT на арабском языке.

"Всем известно, что 75% жителей сектора Газа являются беженцами и что ответственность за их защиту лежит на ООН. В соответствии с Женевской конвенцией ответственность оккупанта (Израиля) предоставлять им все необходимое, пока они находятся под оккупацией", - заявил высокопоставленный представитель ХАМАС.