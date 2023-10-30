Израильские истребители F-16 нанесли удар по целям в Сирии

Замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что два истребителя F-16 ВВС Израиля ударили по нескольким целям в сирийской провинции Дераа.

По его словам, в результате удара были повреждены объекты военного назначения. При этом жертв и пострадавших в результате израильской атаки нет.

«Тридцатого октября с 01:33 до 01:35 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства оккупированных Голанских высот нанесли удар двумя управляемыми авиабомбами по позициям вооруженных сил Сирийской Арабской Республики в провинции Дераа. Повреждены объекты инфраструктуры военного назначения. Жертв и пострадавших нет», — рассказал Кулить во время брифинга.