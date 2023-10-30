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Израильские истребители F-16 нанесли удар по целям в Сирии

Замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что два истребителя F-16 ВВС Израиля ударили по нескольким целям в сирийской провинции Дераа.

Израильские истребители F-16 нанесли удар по целям в Сирии
© globallookpress.com

По его словам, в результате удара были повреждены объекты военного назначения. При этом жертв и пострадавших в результате израильской атаки нет.

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«Тридцатого октября с 01:33 до 01:35 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства оккупированных Голанских высот нанесли удар двумя управляемыми авиабомбами по позициям вооруженных сил Сирийской Арабской Республики в провинции Дераа. Повреждены объекты инфраструктуры военного назначения. Жертв и пострадавших нет», — рассказал Кулить во время брифинга.

Ранее Вадим Кулить рассказал об ударе российской авиации по позициям боевиков в Идлибе.

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