Бывший разведчик американских Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что российские дроны «Ланцет» стали серьезной угрозой для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне военных действий. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

Риттер подчеркнул, что российские военные «заполонили украинский театр военных действий» беспилотниками. Он напомнил, что новые «Ланцеты» обладают еще большей дальностью действия. Американский экс-разведчик добавил, что на данный момент ВСУ не могут ничего доставить на передовую.

Эксперт добавил, что «Ланцеты» осложняют положение ВСУ, поскольку не позволяют наносить им серьезный урон.