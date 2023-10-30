$93.22-0.3498.35-0.39

В США назвали угрожающее ВСУ российское оружие

Бывший разведчик американских Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что российские дроны «Ланцет» стали серьезной угрозой для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне военных действий. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

В США назвали угрожающее ВСУ российское оружие
© РИА Новости

Риттер подчеркнул, что российские военные «заполонили украинский театр военных действий» беспилотниками. Он напомнил, что новые «Ланцеты» обладают еще большей дальностью действия. Американский экс-разведчик добавил, что на данный момент ВСУ не могут ничего доставить на передовую.

Эксперт добавил, что «Ланцеты» осложняют положение ВСУ, поскольку не позволяют наносить им серьезный урон.

В ВСУ отметили «чудеса» усовершенствования российских «Ланцетов»

Ранее обозреватель издания 19FortyFive Дэвид Хамблинг назвал дроны-камикадзе «Ланцет» самым эффективным оружием России в зоне спецоперации. Он указал, что они уничтожают дорогостоящую технику ВСУ. Журналист также обратил внимание на их эффективность в борьбе с артиллерией и системами противовоздушной обороны.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости