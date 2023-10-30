Time: Киев потребовал взять Горловку, несмотря на нехватку бойцов ВСУ

Украинские власти потребовали у военных провести операцию по взятию Горловки, но в ответ услышали вопрос «Чем?». У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет ни людей, ни оружия для очередного наступления, пишет журнал Time со ссылкой на высокопоставленного военного.

© U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr

«В начале октября политическое руководство в Киеве потребовало провести операцию по «возвращению» города Горловка. Ответ пришел в виде вопроса: «Чем? У них нет ни людей, ни оружия. Где оружие? Где артиллерия? Где новобранцы?», — приводит Time слова офицера.

Горловка находится 50 километрах от Донецка. В городе расположен химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. До начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.