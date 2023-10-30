Украинские власти потребовали у военных провести операцию по взятию Горловки, но в ответ услышали вопрос «Чем?». У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет ни людей, ни оружия для очередного наступления, пишет журнал Time со ссылкой на высокопоставленного военного.
Горловка находится 50 километрах от Донецка. В городе расположен химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. До начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
Ранее в Киеве заявили, что хотят уволить старшего генерала из-за медленного прогресса в украинском контрнаступлении. Некоторые командиры отказываются выполнять приказы о контрнаступлении. Даже в том случае, когда они исходят из администрации президента Зеленского.