Помощник Зеленского заявил, что Украине не хватает людей

«В некоторых родах войск нехватка личного состава стала еще более острой, чем дефицит оружия и боеприпасов. Один из близких помощников Зеленского сообщил <...> что даже если США и их союзники предоставят все обещанное ими оружие, "у нас не хватит людей, чтобы его использовать"», — сообщает источник.