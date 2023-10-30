$93.22-0.3498.35-0.39

Помощник Зеленского заявил, что Украине не хватает людей

Анонимный помощник Владимира Зеленского заявил, что Украине недостаточно людей для использования западного оружия. Об этом сообщает Time.

Помощник Зеленского заявил, что Украине не хватает людей
© globallookpress.com

По словам помощника, дефицит кадров в рядах ВСУ становится даже более острой проблемой, чем нехватка боеприпасов и вооружения.

«В некоторых родах войск нехватка личного состава стала еще более острой, чем дефицит оружия и боеприпасов. Один из близких помощников Зеленского сообщил <...> что даже если США и их союзники предоставят все обещанное ими оружие, "у нас не хватит людей, чтобы его использовать"», — сообщает источник.

Отметим, что ранее с похожим заявлением выступил украинский офицер Владислав Шевчук.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости