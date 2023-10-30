Помощник Зеленского заявил, что Украине не хватает людей
Анонимный помощник Владимира Зеленского заявил, что Украине недостаточно людей для использования западного оружия. Об этом сообщает Time.
По словам помощника, дефицит кадров в рядах ВСУ становится даже более острой проблемой, чем нехватка боеприпасов и вооружения.
«В некоторых родах войск нехватка личного состава стала еще более острой, чем дефицит оружия и боеприпасов. Один из близких помощников Зеленского сообщил <...> что даже если США и их союзники предоставят все обещанное ими оружие, "у нас не хватит людей, чтобы его использовать"», — сообщает источник.
Отметим, что ранее с похожим заявлением выступил украинский офицер Владислав Шевчук.
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