ВСУ безуспешно пытаются прорвать российскую линию обороны, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong. Он добавил, что в Киеве не прислушиваются к предупреждениям западных СМИ о ее неприступности.

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Даже западные СМИ говорили, что Россия готовила линии обороны, которые предназначены для противостояния сильным и многочисленным ударам со стороны Украины. После она принимает контрмеры и возвращает утраченные территории. Так и происходит уже больше четырех месяцев, — отметил он.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Украина больше не может продолжать конфликт с Россией. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский является «потерянной фигурой».

Соскин подчеркнул, что на фронте не хватает людей: погибших некем заменить, потому что украинцы не хотят идти воевать. И «они правы», констатировал экс-советник, потому что нет никакого смысла в том, чтобы «идти и умирать».