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Российскую армию признали лучшей в мире

Американский журнал U.S. News & World Report назвал российскую армию лучшей в мире. Рейтинг опубликован на сайте издания.

Российскую армию признали лучшей в мире
© РИА Новости

По данному показателю Россия получила оценку 94,3 балла из 100. В категориях «Лидер» и «Политическое влияние» журнал поставил оценку 100 баллов. Второй по силе армией мира по версии составителей рейтинга обладают США, на третьей позиции расположилась армия Китая. Четвертой и пятой сильнейшими армиями назвали войска Израиля и Южной Кореи соответственно.

Также журналисты признали силу и влияние армий Украины, Ирана, Великобритании, Германии и Турции, которые попали в топ-10. В нижней части рейтинга оказались Люксембург, Сингапур, Эстония, Нидерланды и Новая Зеландия.

На сайте U.S. News & World Report говорится, что рейтинг был составлен совместно со специалистами маркетинговой компании WPP и Уортонской школы Пенсильванского университета. При оценке каждого государства эксперты анализировали 73 атрибута.

Шойгу оценил работу российских войск

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия может добиться тактических успехов в конфликте на Украине в ближайшие месяцы. По его словам, Вашингтон ожидает усиления наступательных действий со стороны России.

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