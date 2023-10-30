Израильская армия освободила одну военнослужащую из заложников

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в секторе Газа была обнаружена и освобождена из заложников одна израильская военнослужащая. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что женщина была похищена ХАМАС во время атаки на Израиль 7 октября.

«Сегодня вечером в ходе наземной операции была освобождена рядовая Ури Магидиш, которая была похищена террористической организацией ХАМАС 7 октября», — сказано в сообщении израильской армии.

Напомним, что 7 октября несколько районов Израиля подверглись нападению со стороны палестинского движения ХАМАС. Во время этих событий бойцы ХАМАС практиковали захват в заложники как израильских военных, так и мирных жителей. Позже в самом ХАМАС заявили, что удерживают около 250 заложников.