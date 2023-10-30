Военная база США в Ираке подверглась ракетному обстрелу
Американскую военную базу Айн-эль-Асад в Ираке обстреляли ракетами, сообщил портал Shafaq News. Военная база расположена в провинции Анбар на западе Ирака.
По информации издания, по объекту выпустили минимум четыре ракеты. Обстрел велся из района Тартар, расположенного к востоку от базы. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее сообщалось, что шиитские группировки атаковали беспилотниками базу США в Иракском Курдистане.
Также нападению подверглись американские объекты в Сирии.
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что в результате обстрелов американских баз пострадал 21 военнослужащий, передает «Радиоточка НСН».