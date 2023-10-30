Военная база США в Ираке подверглась ракетному обстрелу

Американскую военную базу Айн-эль-Асад в Ираке обстреляли ракетами, сообщил портал Shafaq News. Военная база расположена в провинции Анбар на западе Ирака.

По информации издания, по объекту выпустили минимум четыре ракеты. Обстрел велся из района Тартар, расположенного к востоку от базы. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.