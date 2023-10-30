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Военная база США в Ираке подверглась ракетному обстрелу

Американскую военную базу Айн-эль-Асад в Ираке обстреляли ракетами, сообщил портал Shafaq News. Военная база расположена в провинции Анбар на западе Ирака.

Военная база США в Ираке подверглась ракетному обстрелу
© соцсети/OIRSpox

По информации издания, по объекту выпустили минимум четыре ракеты. Обстрел велся из района Тартар, расположенного к востоку от базы. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что шиитские группировки атаковали беспилотниками базу США в Иракском Курдистане.

Также нападению подверглись американские объекты в Сирии.

Небензя прокоментировал удары США по объектам Сирии

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что в результате обстрелов американских баз пострадал 21 военнослужащий, передает «Радиоточка НСН».