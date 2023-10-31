Израиль вступил в бой с боевиками ХАМАС в туннелях Газы

Израильские военные вступили в бой с боевиками ХАМАС в туннелях сектора Газа. Об этом сообщает Reuters .

Отмечается, что туннели являются ключевой целью для Израиля , поскольку он расширяет наземные операции внутри Газы, чтобы уничтожить правящее движение ХАМАС.

«За последний день объединенные боевые силы ЦАХАЛа поразили около 300 целей, в том числе противотанковые ракетные комплексы и ракетные пусковые установки под шахтами, а также военные комплексы внутри подземных туннелей, принадлежащих террористической организации ХАМАС», — заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В субботу, 28 октября, Израиль начал новую фазу военных действий. Об этом объявил министр обороны Йоав Галант. По его словам, военные действия в секторе Газа будут продолжаться до получения дальнейших приказов. Глава израильского Минобороны также заявил об атаках против ХАМАС на всех уровнях.