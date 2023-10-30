"Хезболлах" заявила, что вывела из строя оборудование слежения на базе ВМС Израиля

Бойцы вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" обстреляли во второй половине дня район расположения военно-морской базы Израиля поблизости от мыса Рас-эн-Накура. Как сообщила военно-информационная служба "Хезболлах", выведено из строя техническое оборудование, которое позволяло противнику следить за территорией Ливана.