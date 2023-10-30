Экс-дипломат Палестины: на стороне Израиля сражаются военные из США
Бывший посол Палестины во Франции Салман Харфи заявил, что в боевых действиях на Ближнем Востоке на стороне Израиля участвуют военные из США. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, американские военные полноценно участвуют в военных действиях на территории сектора Газа.
«Они не только поддерживают (Израиль — прим. ред.), но и участвуют в войне против палестинского народа. США направляют военные кадры на местность. Они вовлечены в военные действия на местах в Газе», — заявил он.
Ранее израильские СМИ сообщили, что наземные операции армии Израиля в секторе Газа соответствуют рекомендациям администрации президента США.
Рамблер: главные новости