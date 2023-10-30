Россию назвали первопроходцем в установке мин при помощи дронов

Россия стала первопроходцем в установке мин при помощи дронов, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что российское военное производство также опережает украинское в создании некоторых воздушных и FPV-дронов, которых нет у противника. По его словам, в скором времени у российской армии также появятся морские дроны. Он отметил, что даже «супербогатым» США «кое-что не по силам». Например, он отметил, Соединенным Штатам не удалось, в отличии от России, произвести гиперзвуковое оружие.