Палестина обвинила Израиль в атаке на турецкую больницу в Газе

Израиль нанес удары по турецкой больнице на территории сектора Газа. Об этом сообщает Минздрав Палестины.

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«Больница палестино-турецкой дружбы в Газе подверглась израильской бомбардировке», — приводит ТАСС информацию из Минздрава.

Известно, что несколько пациентов, которые больны раком, в связи с авиаударами «испытали волнение и страх». Наличие жертв не уточняется.