Военный корреспондент Андрей Руденко показал в своем Telegram-канале видео уничтожения расчета американской гаубицы М777, стоящей на вооружении украинских сил. На кадрах, снятых с беспилотного летательного аппарата, видно, как по орудию наносится удар. После в небо поднимаются густые клубы черного дыма.

Уничтожение расчета американской гаубицы М777. Такое ощущение, что мы стали доставать чаще до орудий противника, — написал журналист.

Ранее в Сети появились кадры с уничтоженным немецким танком Leopard 2 в зоне спецоперации. Военкоры уточнили, что военная техника ВСУ ликвидирована на Запорожском направлении. Уточняется, что удар нанесен российским FPV-дроном.

В Министерстве обороны России в понедельник, 30 октября сообщили об уничтожении украинского арсеналаавиационных средств поражения в Черкасской области. В районах населенных пунктов Степовая Новоселовка Харьковской области, Серебрянка (ДНР) и Лепетиха Николаевской области были поражены пункты управления нескольких бригад оперативного назначения.