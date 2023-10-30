Война Израиля и ХАМАС: последние новости 30 октября

Понедельник, 30 октября, — 24 день противостояния Израиля и палестинского движения ХАМАС. ЦАХАЛ расширяет наземную операцию в секторе Газа, а обстрелы Израиля продолжаются. Последние новости о конфликте — в материале «Рамблера».

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Танки Израиля постепенно продвигаются в секторе Газа

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Израильские подразделения и бронетехника постепенно продвигаются в секторе Газа. Как сообщает ТАСС, об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

Он подчеркнул, что за минувшие сутки в сектор вошли дополнительные пехотные, бронетанковые, артиллерийские и инженерные силы.

«Наступательная деятельность будет продолжаться и усиливаться в соответствии с запланированными этапами войны и ее целями», — сказал Хагари.

Представитель подчеркнул, что бронетанковые операции расширяются для уничтожения ХАМАС и возвращения заложников. При этом он не стал уточнять конкретное местонахождение войск.

ХАМАС нанес новые удары по Израилю

Боевое крыло палестинского радикального движения ХАМАС, группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», заявило об очередном ракетном обстреле израильского Ашдода. Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление движения, обстрелам также подверглись израильский город Нетивот и кибуц Нирим.

Кроме того, группировка утверждает, что поразила бронетранспортер ВС Израиля с помощью снаряда «Аль-Ясин-105». Боевая машина якобы проникла в восточную часть района Аз-Зейтун на востоке Газы.

ЦАХАЛ уничтожил несколько «ячеек» в секторе Газа.

Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала в секторе Газа несколько «ячеек», которые пытались напасть на израильских военных. Как сообщает РИА Новости, она также уничтожила инфраструктуру палестинских бойцов, в том числе пусковые установки.

В ЦАХАЛ также добавили, что в прошедшие часы продолжили расширять наземные операции в секторе Газа.

На Западном берегу Иордана задержали еще 38 активистов ХАМАС

Пресс-служба армии Израиля сообщила, что в ночь на 30 октября силовики задержали 38 активистов ХАМАС. Как сообщает ТАСС, всего правоохранителям удалось арестовать 51 разыскиваемого человека.

В армии также отметили, что солдаты провели бригадную операцию «по противодействию терроризму в лагере беженцев в Дженине», в ходе которой открывали огонь «по вооруженным террористам».

Всего с начала военных действий в Иудее и Самарии задержали 1070 разыскиваемых лиц, из которых около 700 якобы были связаны с ХАМАС.

Нетаньяху борется за политическое выживание

Высокопоставленные источники партии «Ликуд» считают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху борется за свое политическое выживание. Как сообщает газета The Wall Street Journal, один из них отметил, что его дальнейшая судьба зависит от того, как будет развиваться конфликт с ХАМАС.

Собеседник подчеркнул, что премьер скорее всего не останется лидером партии и впоследствии покинет пост премьера. Он уверен, что для Нетаньяху это «конец игры». Другой чиновник отметил, что премьер «полностью сосредоточен на том, чтобы победить в этом конфликте».

Израиль использует преимущество перед ХАМАС за счет новой тактике

Ограниченный по сравнению с первоначальным планом масштаб операций Израиля в секторе Газа помогает израильским военным использовать преимущество в огневой мощи над палестинским движением ХАМАС и минимизировать потери. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников, которые готовы с военным планом Израиля.

По словам источников, новая тактика еврейского государства основывается на стремлении достичь максимального превосходства в огневой мощи над ХАМАС. Меньший масштаб позволит обеспечить войскам на земле эффективное прикрытие с воздуха. Кроме того, он дает возможность избежать вовлечения других противников в конфликт, уточняют собеседники.

Во Франции задержали 414 подозреваемых в антисемитизме

С 7 октября власти Франции задержали 414 человек, которые подозреваются в антисемитизме. Об этом в эфире телеканала BFMTV заявил глава МВД страны Жеральд Дарманен.

«819 антисемитских актов произошло с 7 октября, но важно отметить, что в этой связи полицейскими и жандармами было произведено 414 задержаний», — сказал министр.