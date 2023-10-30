В США рассказали о возврате Киева к советским танкам

Запад восполняет потери бронетехники Киева, оплачивая модернизацию советских Т-72. Украина возвращается к эксплуатации Т-72 из-за потерь танков Leopard 2 немецкого производства, рассказал обозреватель Дэвид Экс в материале для американского издания Forbes.

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«Союзники Украины выбрали, пожалуй, простейший способ подарить ВСУ танки: заплатить чешской фирме CSG Defense, чтобы та взяла старые советские Т-72М 1980-х годов выпуска, заменила двигатели, часть электроники и установила динамическую защиту. Танки с новым литером Т-72EA готовы к отправке», — пишет он.

Экс отметил, что в прошлом месяце Дания пообещала передать Киеву как минимум 15 танков Т-72ЕА. Это доведет количество танков, покупку которых для Киева оплатили западные страны, до 105 единиц. Ранее в этом году США и Нидерланды оплатили закупку 90 машин.

Издание подчеркивает, что на складах бывших стран-участниц Варшавского договора находятся сотни танков Т-72М, которые могут стать базой для модернизации. В CGS Defense заявили, что модернизация «решает часть проблем» базовой версии Т-72М, которые касаются мобильности, защищенности и огневой мощи. Модернизированные Т-72ЕА оснащают двигателем мощностью 840 лошадиных сил, новыми радиостанциями, тепловизорами и блоками динамической защиты.

Экс подчеркнул, что танк Т-72 и его модификации из Польши и Чехии позволяют Киеву компенсировать потери в «скудной партии» из 71 танка Leopard 2, полученной от союзников. Отмечается, что Вооруженные силы Украины потеряли по меньшей мере 11 танков Leopard 2.