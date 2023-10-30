СМИ сообщили об ожесточенных боях между ХАМАС и израильскими силами в городе Газа

Ожесточенные столкновения между членами палестинской группировки ХАМАС и израильскими силами продолжаются.

Израильские танки заняли позиции на южной окраине города Газа. Они находятся на территории с деревьями и растительностью и расчищают их. Вдалеке слышатся звуки взрывов и сильной артиллерийской стрельбы, сообщает корреспондент телеканала Al-Jazeera с места события.

На данный момент израильские танки не продвигаются в сторону западной части города Газа, где проходит вторая крупная дорога, соединяющая город Газа с остальной частью анклава.