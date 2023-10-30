Новейшие гусеничные вездеходы "Пластун-СН" смогут выполнять различные задачи

Армейские версии гусеничного вездехода "Пластун-СН" специального назначения были представлены на проходившем в августе на форуме "Армия-2023".

Тогда демонстрировалась версия, вооруженная 82-мм минометом, и разведывательный вариант с телескопической мачтой, оборудованный приборами наблюдения. Машины также приняли участие в зрелищном динамическом показе на полигоне "Алабино".

Позже в Сети появился видеоролик, снятый на территории предприятия, занимающегося выпуском этой техники. На нем можно увидеть уже более десятка образцов в военном камуфляже.

Как рассказал в своем интервью генеральный директор Ерик Сагымбаев, вездеход в исполнении СН 9специального назначения) был создан под потребности подразделений Министерства обороны.

Его максимальная вместимость - восемь человек. Технику можно применять для выполнения разнообразных задач: эвакуации раненых бойцов, в качестве носителя оборудования и вооружения. В конструкции использована запатентованная всесезонная гусеница нового поколения шириной 500 мм. Имеется комбинированное бронирование.