Минобороны РФ: Крым атаковали восемь ракет Storm Shadow

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что над городом были сбиты две воздушные цели. "Обломки упали в частном секторе рядом с железной дорогой в районе Мекензиевых гор, пострадал мужчина 57 лет. У него рана голени средней тяжести", — рассказал он. RT на русском