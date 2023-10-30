The Economist: потери ВСУ выросли до тревожного уровня из-за БПЛА ВС России

«Это ад. Трупы, запах трупов, смерть, кровь и страх. Ни малейшего запаха жизни, только запах смерти», — отметил он, добавив, что у тех, кто находился в таких украинских подразделениях, как его собственное, больше шансов умереть, чем выжить.