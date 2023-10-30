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Рогов сообщил о сдавшейся группе украинских военных на Запорожском направлении

На Запорожском направлении в плен сдалась группа украинских военнослужащих, сообщил руководитель движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

Рогов сообщил о сдавшейся группе украинских военных на Запорожском направлении
© ТАСС

Украинские боевики сдались на времевском участке, в районе населенного пункта Урожайное, сказал Рогов РИА «Новости».

Он пояснил, что подобные события происходят постоянно, бойцы не горят желанием погибать «за кровавый режим [президента Украины Владимира] Зеленского».

Ранее разведчики сообщали, что на Купянском направлении сдались в плен шестеро бойцов ВСУ из 54-й бригады.