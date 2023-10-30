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МО: пресечена попытка атаки ВСУ восемью крылатыми ракетами Storm Shadow по Крыму

Пресечена попытка атаки ВСУ восемью крылатыми ракетами Storm Shadow по Крыму. Все ракеты были сбиты силами ПВО.

Минобороны РФ: Крым атаковали восемь ракет Storm Shadow
© РИА Новости

Об этом сообщает Минобороны России.

«30 октября около 13:00 мск пресечена попытка атаки киевского режима восемью крылатыми ракетами Storm Shadow по объектам на полуострове Крым», — заявили в ведомстве.

В результате отражения атаки дежурными средствами ПВО все ракеты были сбиты.

Над Севастополем сбиты две воздушные цели

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что, по предварительным данным, над городом были сбиты две воздушные цели.