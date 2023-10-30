Основные боевые танки Merkava израильской армии в ходе боевых действий, происходящих в секторе Газа, используют ПТУР LAHAT. В социальных сетях появились кадры пуска такого средства поражения в ночных условиях.

Эти управляемые по лазерному лучу ракеты запускаются через стволы 120-мм гладкоствольных пушек, хотя существуют варианты, применяемые с летательных аппаратов, например вертолетов. Причем подсветка цели может осуществляться другим целеуказателем, в том числе разведывательным беспилотником.

Заявленная максимальная дальность стрельбы - 8000 метров. Тандемная кумулятивная боевая часть может пробивать 800 мм брони. На цель ПТУР пикирует под углом тридцать градусов.

Длина - 975 мм. Масса выстрела - 19 кг, самой ракеты - 12,5 кг. Скорость полета - 285 метров в секунду.

Разумеется, у ХАМАС нет бронетехники, для борьбы с которой предназначены LAHAT, однако их используют для поражения огневых точек, укреплений, транспортных средств.

Ранее интерес к этим боеприпасам проявляли в нескольких странах. Например, их испытывали на германских Leopard 2, хорватском М-95 Degman, индийских Tank EX (версия Т-72 с 120-мм пушкой) и Arjun.