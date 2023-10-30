В Кремле солидарны со словами Шойгу об угрозе столкновения ядерных держав
В Кремле солидарны со словами министра обороны РФ Сергея Шойгу об угрозе столкновения ядерных держав. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы также абсолютно солидарны со словами министра обороны», - сказал представитель Кремля.
На Сяншаньском форуме по безопасности глава российского оборонного ведомства предупредил о последствиях проводимой западными странами политики, создающей угрозу военного столкновения между странами, имеющими ядерное вооружение. Последствия действий Запада могут стать катастрофическими, подчеркнул Шойгу.