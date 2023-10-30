Военный сообщил о частом использовании ВСУ FPV-дронов в районе Соледара

Вооруженные силы Украины усилили работу FPV-дронами в районе Соледара в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал командир разведгруппы казачего батальона «Скиф» (Барс-35) с позывным Воля, передает ТАСС.

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По словам военного, в последний месяц количество используемых дронов увеличилось до 20-30 в день.

«Сейчас бьют все подряд. Раньше выборочно было, какой-то транспорт определенный, сейчас бьют все подряд», — сказал он.

Военный уточнил, что украинские силы стали пытаться поразить даже бойцов, которые в одиночку передвигаются на квадроциклах.