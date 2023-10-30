«Грузинский легион» заявил о готовности воевать за Абхазию и Южную Осетию
Член воюющего за ВСУ «Грузинского легиона» Рамаз Джангидзе заявил о готовности подразделения воевать за установление контроля Тбилиси над Абхазией и Южной Осетией, если «проблему восстановления территориальной целостности не удастся решить дипломатией». Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В интервью еженедельнику «Квирис палитра» («Палитра недели») он выразил надежду на то, что «Абхазия и Цхинвальский регион (Южная Осетия) вскоре освободятся от российского влияния и вернутся в состав Грузии».
«Я бы очень хотел, чтобы эту проблему политики решили дипломатическим путем. Но если не получится, то мы готовы сражаться за эту цель», – заявил Джангидзе.
По его словам, в подразделении «многие возмущены большим количеством русских, прибывающих в последнее время в Грузию, так как среди этой массы много молодежи, которая способна взяться за оружие».