«Грузинский легион» заявил о готовности воевать за Абхазию и Южную Осетию

Член воюющего за ВСУ «Грузинского легиона» Рамаз Джангидзе заявил о готовности подразделения воевать за установление контроля Тбилиси над Абхазией и Южной Осетией, если «проблему восстановления территориальной целостности не удастся решить дипломатией». Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В интервью еженедельнику «Квирис палитра» («Палитра недели») он выразил надежду на то, что «Абхазия и Цхинвальский регион (Южная Осетия) вскоре освободятся от российского влияния и вернутся в состав Грузии».

«Я бы очень хотел, чтобы эту проблему политики решили дипломатическим путем. Но если не получится, то мы готовы сражаться за эту цель», – заявил Джангидзе.