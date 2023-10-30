Израильские танки замечены на подступах к Газе, ключевая дорога перерезана

На подступах к Газе замечены израильские танки, передает AFP со ссылкой на очевидцев.

По данным агентства, израильские военные перерезали ключевую дорогу между севером и югом анклава.

СМИ писали, что наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа может продлиться от 6 недель до 6 месяцев.

Отмечается, что задачами операции будет уничтожение палестинского движения ХАМАС и ликвидация лидеров организации, причастных к атаке 7 октября. При этом израильское руководство, предварительно, планирует создать в секторе Газа буферную зону для предотвращения повторного нападения.

Ранее армия обороны Израиля расширила наземную операцию в секторе Газа и ввела туда дополнительные силы.