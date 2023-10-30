Израильские танки замечены на подступе к Газе, ключевая дорога перерезана. Об этом 30 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

Конфликт между Израилем и ХАМАС в секторе Газа обострился 7 октября. Боевики движения выпустили по территории еврейского государства несколько тысяч ракет, после чего вторглись в приграничные районы страны, где завязались бои. ЦАХАЛ 10 октября вернул контроль над всеми своими территориями и продолжил наносить массированные удары по Газе, готовясь к масштабной наземной наступательной операции.

«Израильские танки замечены на окраине города Газа, ключевая дорога перерезана», — указывается в публикации со ссылкой на очевидцев.