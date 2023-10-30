На Херсонщине сообщили об уничтожении наблюдательного пункта и скоплениия ВСУ

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены две лодки в русле реки Днепр, потери ВСУ в живой силе - 10 погибших; живая сила противника на наблюдательном посту в районе острова Круглик, потери ВСУ в живой силе - 5 погибших; место скопления живой силы противника в районе острова Алёшкинский, потери ВСУ в живой силе - 10 погибших; 152-мм буксируемая пушка 2А36 "Гиацинт-Б" в районе населенного пункта Тягинка, потери ВСУ в живой силе - 5 погибших и 2 раненых", - сказал он.