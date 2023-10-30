"В одной лишь северной части Газы члены палестинского сопротивления [имеется в виду ХАМАС] построили более 400 км подземных тоннелей, и через них иногда проезжают мотоциклы и даже автомобили, - приводит его слова агентство Tasnim. - Один конец этих проходов находится на израильской территории, а другой - в секторе Газа".



"Палестинские бойцы готовы к наземной операции Израиля, и за прошедшие несколько дней мы видели последствия поражения противника. Как только в Газе заработает интернет, мы сможем увидеть фотографии сгоревших израильских танков и погибших военных", - уверен Багери.