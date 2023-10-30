Израиль направил самолет для удара по району университета Аль-Азхар
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что направила истребитель для удара по району университета Аль-Азхар в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.
«ЦАХАЛ направил истребитель для нанесения удара по "вооруженным террористам" в районе университета Аль-Азхар в Газе», — говорится в заявлении армии.
7 октября палестинское движение ХАМАС нанесло удары по территории Израиля, зайдя в ряд приграничных городов и захватив заложников. Власти Израиля объявили о переходе в состояние войны и начале операции в секторе Газа, начав бомбардировки, в том числе и по гражданским объектам на территории сектора.
Вечером 28 октября Тель-Авив объявил о начале второго этапа противостояния с ХАМАС, войдя на территорию сектора с целью уничтожения движения и освобождения заложников. Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что наземная операция может продлиться от шести недель до полугода.