В США оценили возможность отправки войск на Ближний Восток

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис заявила, что Вашингтон не намерен отправлять войска в Израиль или сектор Газа, комментируя возможность вовлечения вооруженных сил страны в конфликт на Ближнем Востоке. Об этом она заявила в интервью телеканалу CBS News.

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«У нас нет абсолютно никаких намерений и планов по отправке войск в Израиль или сектор Газа, и точка», — подчеркнула Харрис.

Она напомнила позицию администрации Джо Байдена, согласно которой Израиль имеет право защищать себя, однако мирные жителям сектора Газа также необходимо гарантировать безопасность. Следует проводить различие между ХАМАС и мирными жителями анклава, считает Харрис.

«И мы очень четко дали понять, что правила войны должны соблюдаться и что гуманитарная помощь поступает [в Газу]», — сказала вице-президент США.