Армия Израиля сообщила о поражении 600 целей ХАМАС

ЦАХАЛ продолжает расширять наземные операции в секторе Газа, нанесены удары по 600 военным объектам движения ХАМАС в анклаве, сообщила Армия обороны Израиля.

Отмечается, что удары были нанесены по складам оружия, десяткам пусковых установок противотанковых ракет, а также укрытиям и плацдармам ХАМАС, передает ТАСС.

Также Израиль направил истребитель для нанесения удара по «вооруженным террористам» в районе университета Аль-Азхар в Газе, передает РИА «Новости».