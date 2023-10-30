Мобилизация: последние новости на сегодня 30 октября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 30 октября 2023, в материале «Рамблера».

В Ростовской области плетут маскировочные сети для военных в зоне СВО

Десятки маскировочных сетей для участников специальной военной операции отправляют из поселка Донского под Новочеркасском в зону боевых действий каждую неделю. Об этом пишет «Российская газета».

Как говорится в сообщении, на фронт в таком темпе доставили уже почти 400 штук сетей общей длиной более двух километров. Движение назвали «Руки ангелов».

«Получается, что наши руки, которые плетут сети, защищают и укрывают наших ребят в СВО, как крылья ангелов. Отсюда название», — пояснила одна из волонтеров Маргарита Селиверстова.

В зоне спецоперации начал работать новый вид транспорта

Первый военно-санитарный поезд начал работать в зоне проведения специальной военной операции. Это отделение реанимации, которое может передвигаться и разворачиваться рядом с линией боевого соприкосновения. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

«Фактически это мобильное реанимационное отделение, которое можно развернуть рядом с наиболее активными участками линии боевого соприкосновения», — пишут «Известия».

Уточняется, что новые поезда оснащены операционными и палатами реанимации, современными системами связи, также оборудованием для вертолетных площадок.

В Красноярском крае участников СВО будут трудоустраивать в первую очередь

Внести изменения в закон «О содействии занятости населения Красноярского края» захотели в ГД. Корректировку внесли в соответствии с Указом Президента РФ. Об этом пишет «Парламентская газета».

Законопроект предусматривает мероприятия по организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования, а также содействия в поисках работы российским солдатам и их семьям.