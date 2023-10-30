Спецоперация на Украине 30 октября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 30 октября 2023 года.

Российские войска поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ в ДНР

Российские войска успешно поразили командно-наблюдательный пункт подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Новомихайловка ДНР. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук уведомил, что на Краснолиманском направлении солдаты РФ смогли подавить около 15 расчетов полевой артиллерии войск Украины.

ВСУ нанесли ракетный удар по школе в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по школе в селе Новочервоное в ЛНР. Об этом в воскресенье пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал администрации Троицкого района.

Уточняется, что нападение произошло накануне около 17:15 по мск во время детского праздника, внутри находились около 20 детей с родителями.

Ракета упала в 10 метрах от здания и образовала крупную воронку, однако в результате атаки никто не пострадал.

ВСУ за сутки 64 раза обстреляли территорию ДНР

Вооруженные силы Украины за сутки 64 раза обстреляли территорию ДНР, применив 206 боеприпасов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).