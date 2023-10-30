Шойгу оценил работу российских войск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время начатого летом года потеряли свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, но не достигли никаких значимых успехов на поле боя. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме, сообщает РИА Новости.

© Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Global Look Press

Он добавил, что за период с 4 июня ВСУ также потеряли около шестисот танков и почти 1 900 бронемашин различного класса.

Оценивая работу российских войск, Шойгу подчеркнул, что они «продолжат методично и уверенно выполнять поставленные задачи, обеспечивать безопасность мирных жителей».