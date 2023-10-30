МО РФ: огневое поражение нанесено двум безэкипажным катерам ВСУ в Черном море

В акватории Черного моря были обнаружены два безэкипажных катера Военно-морских сил Украины , по которым нанесли огневое поражение. Об этом заявили журналистам в Министерстве обороны России , передает ТАСС.

"30 октября около 04:00 мск в акватории Черного моря техническими средствами наблюдения обнаружены два безэкипажных катера ВМС Украины. По району обнаружения безэкипажных катеров нанесено огневое поражение", - сообщили в российском оборонном ведомстве.

Также в Минобороны добавили, что на внешнем рейде бухты Севастополя проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий. 30 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что Черноморский флот над акваторией отбивает атаку беспилотников.

До этого в Министерстве обороны Российской Федерации сообщали, что в северной части Черного моря технические средства наблюдения обнаружили три безэкипажных катера Военно-морских сил Украины. 21 сентября украинская армия массово попыталась атаковать Крым с помощью беспилотников. В результате операции противовоздушной защиты над акваторией Черного моря и территорией Крыма было уничтожено 19 украинских БПЛА. Также были сбиты по одному дрону над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей.