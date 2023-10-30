Шойгу назвал потери украинских войск с начала контрнаступления

Украинская армия за время начатого этим летом контрнаступления потеряла более 90 тысяч военных убитыми и ранеными, не достигнув успехов на поле боя.

Об этом в понедельник, 30 октября, сообщил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу.

— С 4 июня, то есть с начала широко разрекламированного и щедро спонсируемого Западом контрнаступления ВСУ, Киев потерял более 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, — заявил он, выступая на Сяншаньском форуме по безопасности.

Также Шойгу отметил, что украинские войска понесли потери и в технике: было уничтожено около 600 танков, 1,9 тысячи бронемашин разного класса. Он подчеркнул, что достичь каких-либо тактически значимых успехов ВСУ не удалось.

Глава Минобороны РФ отметил, что российская армия «продолжит методично и уверенно выполнять поставленные задачи, обеспечивать безопасность мирных жителей», сообщает ТАСС.

Сергей Шойгу приехал в Китай с рабочим визитом, в ходе которого примет участие в 10-м Пекинском Сяншаньском форуме.