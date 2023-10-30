На Украине признали правду о происходящем в ВСУ
Солдаты Вооруженных сил Украины запивают стресс алкоголем и заглушают наркотиками, из-за чего представляют опасность не только для противника, но и для собственных сослуживцев. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук в интервью Youtube-каналу «Дикий live», передает РИА Новости.
Он заявил, что у украинских военнослужащих «сносит крышу» от той обстановки, в которой они находятся, они начинают употреблять наркотики и алкоголь, чтобы отвлечься от стресса.
«Потом они выходят в поле, а у них дроны летают, как пчелы в голове, стреляют непонятно куда и непонятно во что. Таких очень много», — признал Мосийчук .
Он добавил, что под Киевом есть госпитали, забитые солдатами, которые буквально привязаны к койкам, так как опасны как для себя, так и для окружающих.
Ранее бывший сотрудник венгерского посольства в Японии Балинт Коша рассказал, что люди на Украине в ужасном состоянии из-за усталости от военного конфликта.
«Повсюду на Украине я чувствую запах алкоголя уже с утра... В прошлом году с этим не было так плохо, но в последнее время становится просто ужасно», — поделился он, добавив, что его сильно беспокоит психическое состояние местных жителей.