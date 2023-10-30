Солдаты Вооруженных сил Украины запивают стресс алкоголем и заглушают наркотиками, из-за чего представляют опасность не только для противника, но и для собственных сослуживцев. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук в интервью Youtube-каналу «Дикий live», передает РИА Новости.

Он заявил, что у украинских военнослужащих «сносит крышу» от той обстановки, в которой они находятся, они начинают употреблять наркотики и алкоголь, чтобы отвлечься от стресса.

«Потом они выходят в поле, а у них дроны летают, как пчелы в голове, стреляют непонятно куда и непонятно во что. Таких очень много», — признал Мосийчук .

Он добавил, что под Киевом есть госпитали, забитые солдатами, которые буквально привязаны к койкам, так как опасны как для себя, так и для окружающих.

Ранее бывший сотрудник венгерского посольства в Японии Балинт Коша рассказал, что люди на Украине в ужасном состоянии из-за усталости от военного конфликта.