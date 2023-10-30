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Операции Израиля в Газе соответствуют рекомендациям США

Точечные наземные операции армии Израиля в секторе Газа не отклоняются от рекомендаций администрации президента США Джо Байден. Об этом пишет газета Times of Israel со ссылкой на неназванного американского чиновника, пишет РИА новости.

Операции Израиля в Газе соответствуют рекомендациям США
© РИА Новости

До этого газета The Washington Post информировала, что администрация Джо Байдена пыталась убедить Израиль отказаться от полномасштабной наземной операции в секторе Газа и вместо этого добиться поставленных целей точечными ударами с воздуха и рейдами отрядов специального назначения.

«Администрация Байдена подтолкнула Израиль к проведению более ограниченной наземной операции в секторе Газа, которую в настоящее время проводит ЦАХАЛ в северной части анклава», — поделился источник Times of Israel в беседе с изданием.

Он уточнил, что власти Израиля пока что также против проведения полномасштабного наземного наступления в секторе Газа, так как оно поставит жизни заложников движения ХАМАС под угрозу. Американский источник подчеркнул, что Тель-Авиву не нужен Вашингтон, чтобы понять это, и он сам делает выбор, который считает правильным.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) также снова нанесла удар по военной инфраструктуре на территории Сирии.

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