Операции Израиля в Газе соответствуют рекомендациям США

Точечные наземные операции армии Израиля в секторе Газа не отклоняются от рекомендаций администрации президента США Джо Байден. Об этом пишет газета Times of Israel со ссылкой на неназванного американского чиновника, пишет РИА новости.

До этого газета The Washington Post информировала, что администрация Джо Байдена пыталась убедить Израиль отказаться от полномасштабной наземной операции в секторе Газа и вместо этого добиться поставленных целей точечными ударами с воздуха и рейдами отрядов специального назначения.

«Администрация Байдена подтолкнула Израиль к проведению более ограниченной наземной операции в секторе Газа, которую в настоящее время проводит ЦАХАЛ в северной части анклава», — поделился источник Times of Israel в беседе с изданием.

Он уточнил, что власти Израиля пока что также против проведения полномасштабного наземного наступления в секторе Газа, так как оно поставит жизни заложников движения ХАМАС под угрозу. Американский источник подчеркнул, что Тель-Авиву не нужен Вашингтон, чтобы понять это, и он сам делает выбор, который считает правильным.