Министр обороны России Шойгу прибыл с рабочим визитом в Китай

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Пекин с рабочим визитом, сообщили в Минобороны РФ. В ходе рабочего визита в КНР он примет участие в X Сяншаньском форуме по безопасности, который открылся 29 октября.

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На пленарном заседании форума глава Минобороны России выступит с докладом по теме «Ответственность крупных государств и сотрудничество в области глобальной безопасности».