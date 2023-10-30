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Шойгу прибыл в Пекин с рабочим визитом

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Пекин с рабочим визитом, сообщили в Минобороны РФ. В ходе рабочего визита в КНР он примет участие в X Сяншаньском форуме по безопасности, который открылся 29 октября.

Министр обороны России Шойгу прибыл с рабочим визитом в Китай
© Mikhail Metzel Kremlin Pool Globallookpress

На пленарном заседании форума глава Минобороны России выступит с докладом по теме «Ответственность крупных государств и сотрудничество в области глобальной безопасности».

В форуме примут участие официальные делегации из более чем 90 стран мира. В числе участников - Великобритания, Иран, Россия, Саудовская Аравия и США.