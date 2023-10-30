В США заявили о провале ВСУ на передовой

Американский профессор Джон Миршаймер заявил, что провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) стал настоящей катастрофой для Киева. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

© Stringer / Reuters

По его словам, контрнаступление закончилось и стало «колоссальным провалом». «Масштабного наступления [украинской армии] больше нет. Скорее русские сейчас переходят в наступление в различных местах вдоль линии фронта», — подчеркнул он.

Миршаймер отметил, что тему конфликта на Украине вытеснили с первых полос западной прессы из-за неудач ВСУ.