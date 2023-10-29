Воздушную тревогу объявили в нескольких регионах Украины

Сигналы тревоги звучат в нескольких регионах Украины, в том числе в Киевской области. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению жителей. Воздушная тревога звучит в Винницкой, Киевской, Хмельницкой и Черкасской областях.

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В Киеве предупреждение об угрозе с воздуха не объявлялось.

Также она продолжает действовать в Кировоградской и Николаевской областях, а также в подконтрольных украинским властям районам Херсонской области.