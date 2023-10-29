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Воздушную тревогу объявили в нескольких регионах Украины

Сигналы тревоги звучат в нескольких регионах Украины, в том числе в Киевской области. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению жителей. Воздушная тревога звучит в Винницкой, Киевской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Воздушную тревогу объявили в нескольких регионах Украины
© Сетевое издание m24.ru

В Киеве предупреждение об угрозе с воздуха не объявлялось.

Также она продолжает действовать в Кировоградской и Николаевской областях, а также в подконтрольных украинским властям районам Херсонской области.

Утром 29 октября сообщалось о нескольких взрывах в подконтрольном Украине городе Херсон. Информацию подтвердил глава назначенной киевскими властями городской администрации Роман Мрочко. Чуть раньше украинская пресса также писала о взрывах в Хмельницкой области Украины. По словам замглавы областной администрации Сергея Тюрина, в регионе работали системы противовоздушной обороны.