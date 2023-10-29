Стал известен план наземной операции Израиля в секторе Газа

Израиль направил войска и танки в северную часть сектора Газа, военная операция продлится не менее шести недель. План наземного вторжения еврейского государства на соседнюю территорию стал известен агентству Bloomberg.

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Агентство ссылается на нескольких израильских чиновников, которые сказали, что операция может продлиться от шести недель до полугода. Израильская армия выбрала более осторожный подход вместо массированного вторжения.

Цель предстоящей операции — полная ликвидация ХАМАС. Более того, по словам официальных лиц, Израиль хочет прекратить ситуацию, в которой сектор Газа является «источником антиизраильского насилия».

Агентство утверждает, что союзники Израиля, в том числе США, оказывают на него давление с целью конкретизировать цели еврейского государства и предоставить последствия, которые может спровоцировать наземная операция.