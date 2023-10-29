Кадыров: Более 170 бывших бойцов ЧВК «Вагнер» перешли в «Ахмат»
Более 170 бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» перешли в подразделения спецназа «Ахмат». Об этом в воскресенье, 29 октября, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
— Заключали контракты и переходили в наш отряд бойцы ЧВК и ранее. Но сейчас все-таки речь идет о массовом пополнении личного состава. Уверен, что и другие бывшие представители ЧВК последуют этому примеру и вступят в ряды спецназа «Ахмат», — рассказал он.
Кадыров уточнил, что в Чечне рады таким решениям бывших бойцов Вагнера. В своем Telegram-канале он призвал «единой дружной семьей» участвовать в спецоперации.
Кадыров рассказал, что бойцы элитного подразделения ОМОНа «Ахмат-1» отправились в зону проведения спецоперации. Он также уточнил, что поставленные задачи подразделение будет выполнять под руководством боевого офицера Алихана Шавхалова.
В начале осени командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил о сложной обстановке на восточном участке фронта. Для помощи российским войскам на этом направлении в июле были переброшены бойцы подразделения «Ахмат».