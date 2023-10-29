Кадыров: Более 170 бывших бойцов ЧВК «Вагнер» перешли в «Ахмат»

— Заключали контракты и переходили в наш отряд бойцы ЧВК и ранее. Но сейчас все-таки речь идет о массовом пополнении личного состава. Уверен, что и другие бывшие представители ЧВК последуют этому примеру и вступят в ряды спецназа «Ахмат», — рассказал он.