Стало известно о новых ударах Израиля по району больницы в Газе

Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило о продолжающихся израильских авиаударах по территории вокруг больницы "Аль-Кудс" на севере сектора Газа.

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В заявлении, опубликованном на странице организации в социальной сети X (ранее Twitter), отмечается, что военные "непрерывно наносят артиллерийские и авиационные удары по району, где расположена больница "Аль-Кудс" в Газе".

"Здание сотрясается, а беженцы и сотрудники испытывают страх и панику", - указывается в тексте.

Ранее Красный Полумесяц сообщил, что армия Израиля намеренно обстреливает здание медицинского учреждения с целью "вынудить персонал, [укрывающихся там] перемещенных лиц и пациентов покинуть больницу". Представитель руководства организации Абдель Азиз Абу Аиша заявил, что осуществить эвакуацию 12 тыс. перемещенных лиц и более чем 400 пациентов, в числе которых много женщин и детей, невозможно без риска для их жизней.

Такое же мнение выразили и в ООН, отметив, что "эвакуацию пациентов из больниц сектора Газа, в частности из больницы "Аль-Кудс", провести нельзя".