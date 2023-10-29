МВД Палестины обвинило Израиль в ударе по району больницы «Аль-Кудс» в Газе

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Израиль нанес удар по окрестностям больницы «Аль-Кудс» в секторе Газа. Об этом в воскресенье, 29 октября, сообщили в пресс-службе МВД Палестины.

— Некоторое время назад Израиль нанес удар по окрестностям больницы «Аль-Кудс» в районе Тель-аль-Хава к югу от города Газа, — говорится в сообщении.

В самой больнице на момент израильского удара укрывались около 12 тысяч человек, передает Telegram-канал министерства.

Боевые действия между Палестиной и Израилем развернулись 7 октября. По словам израильского министра обороны Йоава Галанта, страна готовится к новому этапу войны, который будет включать комплексную атаку. В свою очередь замдиректора по общественным связям израильского МИД Эммануэль Нахшон заявил, что израильская армия откладывает наземную операцию, опасаясь ловушек, которые могут подготовить боевики ХАМАС.