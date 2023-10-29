МВД Палестины обвинило Израиль в ударе по району больницы «Аль-Кудс» в Газе
Израиль нанес удар по окрестностям больницы «Аль-Кудс» в секторе Газа. Об этом в воскресенье, 29 октября, сообщили в пресс-службе МВД Палестины.
— Некоторое время назад Израиль нанес удар по окрестностям больницы «Аль-Кудс» в районе Тель-аль-Хава к югу от города Газа, — говорится в сообщении.
В самой больнице на момент израильского удара укрывались около 12 тысяч человек, передает Telegram-канал министерства.
Боевые действия между Палестиной и Израилем развернулись 7 октября. По словам израильского министра обороны Йоава Галанта, страна готовится к новому этапу войны, который будет включать комплексную атаку. В свою очередь замдиректора по общественным связям израильского МИД Эммануэль Нахшон заявил, что израильская армия откладывает наземную операцию, опасаясь ловушек, которые могут подготовить боевики ХАМАС.
Эксперт Центра моделирования политических коммуникаций, политолог Руслан Сафаров в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что израильско-палестинская война вполне может стать третьей мировой.